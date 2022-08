Piemonte, l’estate insolita di Torino: boom di presenze ad agosto

15:55

Estate insolita per Torino. Nel mese di agosto il capoluogo piemontese registra alberghi pieni al 60% e un gran ritorno degli stranieri. A dirlo è Confesercenti, che segnala per la città numeri che superano ampiamente i livelli del 2019.

“Tradizionalmente – spiega all’Ansa Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - il mese di agosto segnava il punto minimo dell’occupazione alberghiera: l’essere arrivati a sei camere occupate su dieci è un risultato straordinario, tanto più che il dato non riguarda i soli giorni del Ferragosto, ma l’intero mese. D’altra parte - aggiunge -, anche ad agosto si conferma la tendenza - già evidenziata a giugno e a luglio - di una crescita dei passeggeri all’aeroporto di Caselle di oltre il 20% rispetto al 2019. E questi sono solo una parte degli arrivi”.



La maggior parte dei visitatori (oltre il 70%) si ferma in città per tre o più notti.



Sul fronte della provenienza, si registrano il pubblico si divide perfettamente a metà: 50% italiani e il 50% stranieri. Questi ultimi sono perlopiù francesi, che rappresentano il 70%, ma crescono per la prima volta gli arrivi dal Nord Europa e sono diversi anche i visitatori in arrivo dalla Spagna.



Soddisfatte anche le guide turistiche. La presidente di Federagit-Confesercenti, Micol Caramello, segnala diversi “stranieri e anche tanti italiani che vogliono visitare non solo Torino, ma anche fare itinerari enogastronomici come quello delle Langhe”. Mete predilette nel capoluogo invece il “Museo Egizio, Palazzo Reale, Musei Reali”. Nei dintorni la scelta ricade su “Stupinigi e Venaria”.