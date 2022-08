11:00

Sette luoghi italiani da cui trarre ispirazione. Arriva il contributo di Renzo Rosso, fondatore della Diesel, per la compagna #Liveitalian firmata Enit-Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere il Belpaese a livello internazionale.

Sotto il claim ‘Vivere italiano è irriproducibile e ispira ogni giorno’ l’imprenditore stilista sceglie il Ponte di Rialto a Venezia, i Musei Vaticani a Roma e la Valle dei Templi di Agrigento per quanto riguarda arte e cultura mentre sul fronte delle emozioni punta su Capri, Cortina e Venezia.



Le motivazioni

“In primis l’isola dell’amore con il suo “carattere inimitabile: col suo mare turchese, con la sua gente, è una delle isole più ricche di charme al mondo. Cultura e temperamento italiano le regalano quel qualcosa in più. Sono molto legato a quest’isola” – si legge in una nota dell’Enit -. Poi Cortina e le sue montagne, invece, rappresentano per Rosso “la località alpina in assoluto più affascinante. Non esiste un posto più spettacolare delle Dolomiti: anche per questo ho deciso di comprare e restituire vita e splendore a un luogo storico del paese come l’Hotel Ancora”. Infine, Venezia, dove “tutto ha un sapore diverso: si respirano ancora l’aria, l’artigianalità, la lingua, le tradizioni di una volta”.



Ultima destinazione proposta da Renzo Rosso le colline di Marostica in Veneto nelle sue zone, dove sorge la Diesel Farm e dove il creativo alterna alla moda la produzione di olio, vino e grappa bio.