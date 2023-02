di Alessia Noto

08:03

“Ci aspettiamo che il 2023 possa vederci ritornare al 2019 e forse, perché no, con un pizzico di fortuna e audacia magari fare anche numeri migliori”. Queste le aspettative per la prossima estate dell’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, che, a margine della presentazione a Milano della campagna #ThisIsIschia, ha tracciato i piani dell’Agenzia sul fronte della promozione del brand Italia all’estero dopo gli anni della pandemia.

“Partirà tra un po’ una nuova campagna - ha annunciato -. Entro la fine dell’anno è nostra intenzione lanciare un’iniziativa internazionale, che possa rilanciare a livello globale il sistema turistico italiano. Sarà una campagna estremamente importante, fatta con bando europeo, e andrà in giro in tutto il mondo”.



Nuove sedi

Parallelamente, la nuova Enit intende ampliare la presenza su alcuni mercati. “Quest’anno vorremmo aprire qualche altra sede su mercati strategici”, ha anticipato Jelinic. Il primo nuovo presidio sarà in India. “Stiamo chiudendo l’accordo - ha dichiarato -. Poi, ci sono in programma altre sedi negli Emirati e in Kazakistan”.