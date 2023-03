TTG Italia e Unioncamere Piemonte, domani il webinar per le aziende

15:55

Il 2023 si configura come l’anno della ripresa del turismo, con volumi di flusso dei viaggiatori in alcuni casi pari ai livelli pre-pandemici. Ma il quadro di mercato risulta profondamente trasformato. Come affrontare allora il cambiamento in atto? Con quali competitor stranieri bisognerà fare i conti? Come dimostrare di essere migliori?

‘Il turismo è tornato, ma non è più lo stesso’ è il titolo del webinar organizzato il 28 marzo alle 11 dalla redazione di TTG Italia in collaborazione con Unioncamere Piemonte. Un appuntamento strettamente riservato alle imprese turistiche della Regione, durante il quale verranno resi noti e illustrati dati quali-quantitativi di settore aggregati e rielaborati dallo staff giornalistico TTG Italia.



Obiettivo della sessione di lavori è fare il punto della situazione del comparto, grazie al supporto delle informazioni quotidianamente elaborate dalla redazione, aiutando così le imprese ad affrontare i cambiamenti in atto.



Iscrizioni riservate agli stakeholder piemontesi a questo link