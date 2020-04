L'Egitto passa all'azione: le mosse per aiutare il turismo

11:26

Anche l’Egitto corre ai ripari per cercare di sostenere le imprese turistiche danneggiate dall’emergenza sanitaria, che ha svuotato gli alberghi della capitale e delle località del Mar Rosso. Chiusi anche tutti i ristoranti, le piscine, i locali notturni e le spa degli alberghi, mentre la presenza giornaliera dei lavoratori negli hotel è stata ridotta del 50%.

In quattro governatorati turistici - Luxor, Aswan, Mar Rosso e Sinai del Sud - gli alberghi non possono ricevere nuovi ospiti, se non diversamente indicato, mentre il tasso di occupazione negli hotel nel resto dei governatorati è limitato al 25%.



“Il Governo egiziano – dichiara in uno statement il Ministero del Turismo – ha messo in atto tutte le misure necessarie per controllare la diffusione del virus. Decisioni che hanno comportato una serie di ripercussioni economiche, ma la priorità rimane quella della sicurezza delle persone e dei turisti”.



L’Egitto ha sospeso tutti i voli interazionali da e per il Paese, ma lo spazio aereo è rimasto aperto e limitato ai voli in arrivo che arrivano per prelevare i turisti bloccati nel Paese.



Tasse posticipate

“Il presidente Abdel Fattah El-Sisi – spiega la nota ministeriale - ha emesso diverse direttive presidenziali volte a sostenere il turismo proteggendo al contempo i diritti dei lavoratori durante la crisi. Tra queste la riduzione dell'imposta immobiliare sugli hotel e gli stabilimenti turistici per sei mesi. Il pagamento di tutte le quote per il turismo e le strutture alberghiere è stato inoltre posticipato di tre mesi”.



L'aiuto delle banche

Il presidente ha chiesto alla Central Bank of Egypt di offrire alle strutture turistiche fondi a basso interesse, in particolare per il pagamento degli stipendi dei dipendenti. La richiesta è stata accolta dall’istituto di credito, che ha messo a disposizione dei player del comparto un fondo di 50 miliardi di sterline egiziane, pari a quasi 300 milioni di euro, riducendo il tasso d’interesse dal 10 all’8%.



Anche altre banche hanno aderito alla richiesta del Governo con agevolazioni creditizie per gli imprenditori del settore.

Il Ministero ha inoltre attivato una hotline per ricevere richieste di informazioni da parte dei lavoratori del comparto.



L'Egitto da casa

Prosegue intanto ‘Experience Egypt from Home’, la campagna online del Ministero del Turismo e delle Antichità lanciata sui suoi siti web e piattaforme di social media. Ogni giorno alle 20 vengono pubblicati tour virtuali e visite guidate all'interno di alcuni dei musei e siti archeologici egiziani.