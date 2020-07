Gran Bretagna: allo studio la riduzione della quarantena a 10 giorni

12:01

Il Governo della Gran Bretagna starebbe lavorando per portare la quarantena al rientro nel Paese a 10 giorni invece che 14.

Come riportato da Ttgmedia, The Telegraph ha spiegato che i ministri competenti stanno lavorando a un nuovo regime di test che potrebbe consentire di approvare questa nuova regola.

Secondo The Telegraph, il governo proporrebbe di testare gli arrivi nel Regno Unito da destinazioni ad alto rischio - inclusa la Spagna - otto giorni dopo l’arrivo. Qualora risultino negativi, saranno autorizzati a porre fine all’ autoisolamento obbligatorio due giorni dopo, riducendo la quarantena complessivo a 10 giorni.



Inoltre, il Governo britannico potrebbe introdurre per tutti gli arrivi nel Regno Unito dalla Spagna dal 23 luglio scorso l’obbligo di sottoporsi a un test per verificare lo stato di salute.