08:01

Esperienze ricche di significato, che incontrino le proprie passioni e che permettano di scoprire mondi nuovi. Questo quello che cercano i viaggiatori dopo mesi di pandemia e lockdown. A dirlo è Pinterest, che, dopo aver registrato un’impennata del 60% delle ricerche legate ai viaggi sulla piattaforma rispetto all’anno scorso, ha provato a tracciare una sorta di identikit del ‘turista post-pandemico’, individuando le nuove macro tendenze e 8 profili di traveller.

Nomadi digitali

Il primo è quello dei nomadi digitali. Il fenomeno del nomadismo digitale è cresciuto grazie allo smartworking, permettendo alle persone di scegliere la sede del proprio lavoro e trasfomandosi in un vero stile di vita. Su Pinterest, infatti, le ricerche per ‘stile di vacanza nomade’ sono aumentate dell'80% e quelle per ‘accessori per camper’ del 40%.



Sognatori

C'è voglia di evadere e di sognare a occhi aperti. Le ricerche dei Pinner per ‘vacanze da sogno’ sono in aumento di 7 volte e le ricerche per ‘vacanza di lusso’ del 50%.



Cacciatori di esperienze

Avendo rinunciato al piacere della scoperta per molto tempo, sempre più persone sono poi alla ricerca di esperienze significative e nuove avventure in natura. Le ricerche per ‘resort in mezzo al bosco’ sono aumentate infatti del 100%. In Italia, in particolare, le ricerche per ‘contare le stelle in coppia’ sono cresciute addirittura del 165%, poiché sempre più persone stanno riscoprendo il valore delle esperienze.



Turisti culturali

Molte persone si stanno rendendo conto che conoscere la cultura o qualche curiosità relative a possibili mete di viaggio è la chiave per un viaggio arricchente. In Italia, così le ricerche per ‘arte del ricamo’ sono 3 volte superiori all’anno scorso.



Turisti gourmet

C’è voglia di scoprire nuovi sapori. I pinner hanno ricercato infatti ‘miele piccante’ (+155%), la ‘pasta con pollo cajun’ (+55%) e la ‘salsa al tomatillo per enchilada’ (+75%).



Turisti del fine settimana

Anche coloro che non hanno molto tempo a disposizione stanno pianificando le proprie vacanze. In questa categoria rientrano i ‘turisti del fine settimana’, che cercano di sfruttare al massimo i due giorni festivi per godersi un getway. Le ricerche per ‘serata romantica in auto’, per esempio, sono aumentate di 2 volte così come quelle per ‘prati fioriti fuori città’ che hanno registrato un incremento del 165%.



Amanti dell’outdoor

Dopo quasi un anno intero passato in lockdown, gli utenti di Pinterest stanno ricercando attività da praticare all’aria aperta, come dimostrano le ricerche per “escursioni in montagna” in aumento del 35%.



Turisti rurali

Sempre più infine l’attenzione dei viaggiatori è orientata alla scoperta dei tesori che si nascondono in giro per il mondo. Una tendenza confermata dall’aumento delle ricerche per ‘incisioni su vetro’ e ‘moda con tessuto artigianale’.