Giappone, dal prossimo mese meno restrizioni per viaggiatori business e studenti

13:15

Il Giappone inizierà a breve il processo di rimozione delle restrizioni per l'ingresso nel Paese. Si tratta di un provvedimento parziale in quanto riguarderà soltanto i viaggiatori business e gli studenti.



Secondo quanto annunciato dai media locali, il tutto dovrebbe verificarsi a partire dal prossimo mese, chi si sposta per affari e si trattiene per brevi periodi, dovrà aver completato il ciclo vaccinale e sarà comunque obbligato a un regime di quarantena nei tre giorni successivi all'arrivo.

Gli studenti stranieri, invece, saranno costretti a una quarantena di 14 giorni. Come riporta travelmole.com, il 70% della popolazione del Paese del Sol Levante è vaccinata e il numero di contagi Covid sta diminuendo. Da ciò la necessità di controllare i flussi dall'estero, con una stima di non oltre 3.500 arrivi al giorno. Da parte del Governo nipponico, tutto tace sul ritorno dei turisti leisure. G. G.