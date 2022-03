La Catalogna cala i suoi assi alla fiera del cicloturismo di Milano

15:30

Appuntamento con il cicloturismo per il Catalan Tourist Board, che parteciperà alla prima fiera italiana dedicata al cicloturismo e al viaggiare in bicicletta che si terrà alla Fabbrica del Vapore di Milano il 12 e 13 marzo prossimi. La manifestazione è dedicata non solo agli appassionati dei viaggi in bicicletta ma anche a chi ama integrare la sua vacanza con itinerari su due ruote e sperimentare un nuovo modo di viaggiare.

Pubblicità

Sul cicloturismo la Catalogna è all’avanguardia, una tradizione decennale con centinaia di associazioni di cicloturisti del Paese che hanno creato spazi dedicati nella rete stradale locale catalana. Oggi la quasi totalità del tessuto stradale è percorribile con bici da strada e sono 6.400 i chilometri di percorsi per Mountain Bike. La diffusione di una tipologia di turista che ama le due ruote ha contribuito alla nascita di servizi dedicati. Attualmente sono quasi 200 le aziende che fanno parte di un programma che riunisce i migliori professionisti specializzati: aziende di alloggio, noleggio e guida, agenzie di viaggi, destinazioni.



“Il cicloturismo per la Catalogna rappresenta un modo sostenibile e accessibile di accogliere i turisti - ha affermato Marta Teixidor, direttrice dell’ente del turismo della Catalogna in Italia -. Il perfetto esempio di questa visione è il complesso conosciuto come le Vies Verdes: la riqualificazione di vecchi tracciati ferroviari per un totale di 160 chilometri, trasformati in sentieri ideali per il cicloturismo. Sono allo stesso tempo un modo che abbiamo per accompagnare i turisti nella natura e a contatto con la nostra storia più intima e un ottimo risultato di riqualificazione di un patrimonio dismesso. Inoltre, trattandosi di percorsi pensati per i treni sono perlopiù pianeggianti e quindi adatti a tutta la famiglia o a viaggiatori con mobilità ridotta o qualunque altra disabilità”.



Proprio alle Vies Verdes sarà dedicato l’intervento in fiera di Norbert Bes, direttore dell’ente per il turismo della Costa Brava e i Pirenei di Girona. Lo speech, dal titolo ‘La Catalogna: i segreti delle Vies Verdes’ si terrà sabato 12 marzo alle 11.00.