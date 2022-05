08:00

Repubblica Dominicana in forte recupero, con il turismo che ha raggiunto nuovamente livelli record ad aprile, superando i 626 mila visitatori non residenti e portando questo mese ad essere “il miglior aprile di sempre della Repubblica Dominicana".

Lo ha spiegato il ministro del Turismo, David Collado, che ha affermato che questa crescita rappresenta il 13% in più rispetto ad aprile 2018, il 7% in più rispetto ad aprile 2019 e il 91% in più rispetto allo stesso mese del 2021. "La ripresa del turismo è una realtà: la crescita che abbiamo registrato in aprile è senza precedenti. È il miglior aprile nella storia del turismo dominicano", ha detto Collado. Tra gli stranieri non residenti, l’arrivo di turisti è stato di 513mila 195 unità, in crescita del 2% rispetto ad aprile 2019 e del 5% rispetto all’aprile 2018.



Tra gli stranieri, il 60% è arrivato attraverso l'aeroporto di Punta Cana, il 23% all’aeroporto di Santo Domingo, Las Americas, l'11% a Santiago, il 5% a Puerto Plata e il restante 2% attraverso altri terminal aerei.



Collado ha poi affermato che l'occupazione per area turistica è migliorata notevolmente nelle diverse destinazioni del Paese. In poli come Bavaro-Punta Cana l'occupazione è passata dal 48% al 79%, mentre a La Romana-Bayahibe l'aumento è stato dal 48% all'85%. Anche in altre destinazioni si registra una crescita. Ad esempio, l'occupazione a Samaná è del 66%, il 61% nella Grande Santo Domingo, il 60% a Puerto Plata e il 55% a Santiago.



Il ministro Collado ha anche evidenziato l'aumento dell'arrivo dei crocieristi in aprile e ha inoltre riferito che in aprile 2022, oltre 129mila persone hanno visitato il paese via mare.

"Dobbiamo evidenziare, oltre a questi numeri, anche la soddisfazione espressa da coloro che ci visitano". Collado ha previsto che quest'anno si chiuderà con la cifra storica di oltre 7 milioni di visitatori non residenti.