10:06

Il Giappone riapre ai flussi turistici anche individuali e senza visto. La notizia è stata data dal primo ministro Fumio Kishida, che ha confermato come dal prossimo 11 ottobre il Paese rimuoverà il limite al numero di persone a cui è permesso accedere per turismo e riprenderà ad accettare viaggi individuali e senza visto.

Al momento, infatti, il Giappone consente l’accesso di turisti solo se inseriti in viaggio organizzati e richiede il visto per tutti i visitatori, nel tentativo di controllare la diffusione del Covid e ha un tetto al numero di ingressi consentiti. Si tratta di uno degli ultimi Paesi a mantenere rigidi controlli alle frontiere contro la pandemia.



A partire dall’11 ottobre prossimo, si legge su Nikkei Asia, i visitatori i cui Paesi hanno accordi di ingresso visa free con il Giappone potranno inoltre tornare a viaggiare senza visto per soggiorni di breve durata.



La riapertura si inserisce nel tentativo di rilanciare la sua economia anche attraverso il turismo inbound: prima della pandemia, il Paese ha accolto 31,8 milioni di visitatori e l’obiettivo è tornare agli stessi numeri in un breve periodo.