Irlanda: nuovi voli e diversificazione per aumentare i flussi dall'Italia

di Paola Trotta

09:43

“Green, storia, tradizione, novità mirate al settore luxury e al turismo esperienziale: aumentano i visitatori per eventi come Halloween, Natale e il settore legato al cineturismo. Questo ed altro offre l’Irlanda e i nuovi voli da/per l’Italia aiutano a destagionalizzare”.

A fare il punto Mary O’Connor (nella foto), trade e industry executive Tourism Ireland, che insieme al partner Albatravel ha incontrato il trade romano. “Oltre ai numerosi voli Aer Lingus, sono stati appena lanciati nuovi voli bisettimanali Ryanair, Genova-Dublino e Roma-Cork. Le rotte estive già attive da Milano Bergamo e Venezia a Cork, ora sono attive anche in inverno. Le novità sono con Ryanair. Inoltre da marzo 2023 verranno attivate Trieste-Dublino e Milano Bergamo-Belfast International”.



L’ente ha anche varato un nuovo portale in italiano con una parte dedicata alle adv, per le quali sono in programma fam trip e webinar.