Repubblica Dominicana in versione lusso: 3mila nuove camere a Miches

12:28

Sono numerosi i player del lusso che hanno messo gli occhi su Miches, la destinazione emergente in Repubblica Dominicana che prevede di aprire 3mila nuove camere d’albergo entro il 2024, tutte del segmento luxury e upper upscale.

Miches, che si trova tra la baia di Samaná e le famosissime spiagge di Punta Cana, Bávaro e Macao, vanta più di 25 km di spiagge oltre a calette, mangrovie, palme da cocco, montagne, fiumi, cascate, grotte e foreste tropicali, simbolo della natura incontaminata della regione.



Il progetto Promiches

Con il nome Promiches il piano di sviluppo, presentato all’Itb di Berlino, comprende sette progetti alberghieri e immobiliari nei prossimi tre anni, per un totale di oltre 3.000 camere d'albergo e oltre 1.600 unità abitative.



Tra le strutture già presenti il Club Med Playa Esmeralda, gamma Exclusive Collection, un resort eco-certificato nel mezzo della una natura incontaminata con 335 camere e bungalow. Sono stati, invece, inaugurati nell'ottobre 2022 i due Temptation Miches Resorts, che fanno parte di ORiginal Groups. Temptation Miches Resort ha 382 camere ‘adults only’, mentre il Temptation Grand Miches Resort dispone di 114 camere e suite sulla spiaggia e si rivolge soprattutto a coppie in luna di miele.



Il Grupo Puntacana, una delle maggiori realtà dell’ospitalità dominicana, ha sulla regione un ambizioso piano di sviluppo che prevede un totale di 500 camere a Miches, per un investimento di 150 milioni di dollari.



Infine quest’anno aprirà anche il nuovo Viva Wyndham Miches Resort, con 486 camere per famiglie. Seguirà, in una fase successiva, l’aggiunta di 264 camere destinate al target adults only.