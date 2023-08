15:53

Come spesso accade dopo fatti di cronaca che vedono rimbalzare il nome di una destinazione sui principali organi di informazione, il Governo di Tenerife ha voluto precisare che, nonostante l'incendio degli scorsi giorni, "nelle principali città e nelle zone turistiche continua la normalità".

Tramite l'agenzia di promozione, ripresa da preferente.com, il Governo dell'isola ha voluto sottolineare che Tenerife "è una destinazione pienamente sicura in questo momento, sia per i residenti che per i turisti che ci visitano o intendono farlo". Inoltre viene precisato che il sistema trasporti non sta registrando nessun tipo di ritardo o cancellazione.



Le strade dell'isola sono operative, tranne quelle dellezione montane. Le vie che conducono al Parco Nazionale del Teide attraverso il Nord e il Sud dell'isola restano chiuse.