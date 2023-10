11:23

Numeri e news delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto, sono stati presentati all’Ambascia di Francia a Roma.

Martin Briens (nella foto), nuovo ambasciatore francese in Italia, ha spiegato che “i Giochi olimpici e paraolimpici non si limiteranno solo a Parigi, ma coinvolgeranno tante altre città come Lille o Marsiglia o addirittura Tahiti. Sono più di 140 le ambasciate francesi nel mondo che stanno sviluppando eventi per far vivere i giochi e i valori associati allo sport nei prossimi mesi. Il 2024 è solo la prima tappa del ritorno dei Giochi in Europa, e con Milano-Cortina 2026 l’Italia ospiterà la seconda".



Frederic Meyer, direttore di Atout France Italia-Grecia-Svizzera, spiega la strategia turistica sviluppata. "Si stima che 15 milioni di turisti visiteranno la Francia durante i giochi, e molti saranno italiani. È stata creata una piattaforma unica hospitalitytravelpakages.paris24.org e pacchetti ad hoc per prolungare e diversificare il soggiorno". P.T.