di Remo Vangelista

09:21

Si è guadagnato altre dieci riconferme dopo il discorso di ieri a Rimini. Bernabò Bocca da buon politico (si avete letto bene, politico oltre che imprenditore) deve aver annusato gli umori della sua assemblea e così è partito alla carica per chiedere attenzione e fondi per ripartire.

Il suo discorso doveva essere per forza diverso dalle passate stagioni, quando le vicende fiscali e di rinnovamento sembravano cruciali.



Poi l’avvento del Covid ha ribaltato tutto e tutti, pensieri e progetti. Così Bocca si è trovato a Rimini per spiegare ai soci di Federalberghi che non è il momento di piangere e basta. “Siamo provati economicamente e psicologicamente, ma non non molliamo e non molleremo mai”. Tutti in piedi gli albergatori in sala.



Per un attimo devono aver dimenticato questi mesi di corridoi silenziosi e camere vuote. Da qualche parte bisogna trovare la forza di rialzarsi. Anche un discorso del presidente e da presidente può essere la molla giusta.