Mauritius aprirà ai viaggi internazionali il 15 luglio 2021

10:44

Mauritius accoglierà i viaggiatori internazionali dal 15 luglio 2021. La riapertura dell’isola si svolgerà in due fasi.

FASE 1 - dal 15/07 al 30/09/2021: i viaggiatori vaccinati potranno godersi una vacanza in resort sull'isola, beneficiando anche della piscina e della spiaggia della proprietà. Dai 18 anni in su sarà necessario avere completato la vaccinazione contro il Covid-19 ed essere risultati negativi a un test PCR 5-7 giorni prima della partenza; seguiranno test PCR all’arrivo e nei giorni 7 e 14 della vacanza, se applicabile in base alla durata del soggiorno Se la permanenza è superiore a 14 giorni e gli ospiti risultano negativi ai test, sarà possibile esplorare le attrazioni dell'isola.



FASE 2 - dallo 01/10/2021: ai viaggiatori vaccinati sarà consentito l'ingresso senza restrizioni previa presentazione di un test PCR negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza.



I viaggiatori non vaccinati saranno soggetti a 14 giorni di quarantena in camera per entrambe le fasi 1 e 2 fino a nuovo avviso.



Per tutti i dettagli sui requisiti di ingresso e sui protocolli di sicurezza, visitare www.mauritiusnow.com.