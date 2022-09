Pagamenti in hotel: tutte le novità di Serenissima Informatica a TTG 2022

08:34

protel PMS entra a far parte del gruppo Planet per la gestione integrata dei pagamenti nelle strutture ricettive italiane.

Serenissima Informatica, punto di riferimento dell’hospitality italiana, presenzierà anche quest’anno a TTG 2022 con tantissime novità digitali dedicate agli albergatori.

Nell’edizione di quest’anno verrà presentata l’integrazione fra protel PMS e i sistemi di pagamento Planet Payment.



protel PMS, il software gestionale con oltre 14.000 clienti in tutto il mondo entra a far parte del gruppo Planet, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei metodi di pagamento elettronici per gli hotel.



“La gestione integrata dei pagamenti fra protel PMS e Planet è il punto di riferimento della digital transformation alberghiera” afferma Alessandro Calligaris, Marketing Director di Serenissima Informatica.



“Gli albergatori, oggi, possono gestire con facilità, precisione e sicurezza i pagamenti elettronici. Inoltre – prosegue Calligaris -, gli hotel possono generare ulteriori entrate grazie ai pagamenti in valuta estera effettuati dai clienti. I servizi integrati danno valore aggiunto e i tassi più bassi di cambio valuta diventano un’opportunità unica da cogliere al volo”.



L’integrazione fra i due sistemi permette alle strutture ricettive di migliorare la customer experience e di gestire i pagamenti cashless con i seguenti vantaggi:



• maggiori profitti per ogni transazione effettuata in valuta estera;

• risparmio di tempo ed eliminazione degli errori dovuti ad operazioni manuali;

• copertura e incasso garantiti;

• richiesta di pre-autorizzazione automatica;

• importo addebitato automaticamente in caso di no show.



Inoltre, l’eliminazione delle operazioni manuali consente di risparmiare tempo nella gestione dei pagamenti e l’integrazione dei sistemi in modalità PCI compliant permette di gestire nel PMS solo i token delle carte di credito, senza dover inserire i dati in chiaro manualmente.



Serenissima Informatica sarà presente a TTG 2022 insieme a Planet al padiglione A1 stand 081 con tantissime altre novità e software gestionali per rendere l’esperienza degli ospiti in hotel ancora più digitale.