“Lazio on the Road”: la regione si candida per gli eventi automobilistici

08:31

Presentata a Vallelunga “Lazio on the Road”, l’operazione di promozione turistica del Lazio fortemente voluta dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau Roma & Lazio.

Si accendono i motori della meeting industry legata al segmento automotive e leisure con il lancio dell’operazione “Lazio on the Road”, promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, in collaborazione con il Convention Bureau Roma & Lazio, Unindustria e ACI-Vallelunga.

Presso il famoso Autodromo “Piero Taruffi”, a pochi chilometri da Roma, è stata presentata alla stampa, alle autorità ed agli associati del CBReL, l’iniziativa promozionale con la quale si vuole candidare il territorio laziale ad ospitare prestigiosi eventi legati ai principali marchi automobilistici internazionali, quali ad esempio la presentazione di nuovi modelli. Oltre alla cornice dell’Autodromo di Vallelunga, uno dei più importanti circuiti che da anni ospita competizioni della Formula E, si intende così proporre le eccellenze culturali e turistico-ricettive del territorio della regione che da sempre rappresentano un plus vincente per gli operatori della meeting industry.



Una strategia mirata come dichiara l’Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado: “Abbiamo promosso un progetto capace di raccontare il potenziale del nostro territorio con attività di promozione ed experience altamente emozionali. Attraverso una campagna di comunicazione online & offline sui media italiani ed esteri ed articolato con fam trip, road show ed iniziative legate alle fiere del turismo e della meeting industry, la Regione Lazio intende integrare maggiormente la filiera turistica con gli altri comparti economici territoriali ed attrarre nuovi e crescenti target di mercato capaci di rafforzare e riqualificare l’offerta turistica della destinazione Lazio. Porteremo il prodotto all’estero, verso Paesi che ospitano gli headquarter delle principali aziende automotive e verso le più importanti agenzie internazionali di settore, intercettando il segmento business automobilistico internazionale per stimolare gli investimenti nel Lazio.”



Dello stesso tenore, la riflessione del Presidente del Convention Bureau Roma & Lazio, Stefano Fiori: “Lazio on the Road è la punta di diamante di una articolata strategia che il CBReL ha avviato da tempo con l’Assessorato al Turismo della Regione Lazio e che oltre all’automotive è orientata verso altri segmenti di grande appeal come il golf, il wedding e il luxury travel, asset cruciali per la ripartenza del settore turistico.”



Uno sforzo promozionale condiviso con Unindustria, come dichiara il Presidente della Sezione Industria e del Turismo e Tempo Libero, Fausto Palombelli: “Il segmento business automobilistico rappresenta un veicolo strategico per promuovere il nostro territorio, soprattutto verso l’estero. Come Unindustria crediamo fermamente in questo progetto, che abbiamo sostenuto fin dall’inizio e che potrà apportare grandi benefici in termini di incoming turistico.”



Soddisfazione per lo spirito dell’operazione, è stata espressa anche dal Presidente di ACI, Angelo Sticchi Damiani: “L’auto e la passione che la muove in tutte le sue declinazioni, da quella storica a quella sportiva, sono straordinari strumenti strategici di promozione turistica in grado di generare anche importanti benefici economici e sociali sul territorio. Il nostro patrimonio di tradizione e cultura motoristica è un’icona distintiva dell’Italia nel mondo e un’infrastruttura polifunzionale come l’Autodromo di Vallelunga rappresenta un hub in grado di convogliare iniziative, progetti e risorse per il turismo responsabile, la mobilità sicura e la sostenibilità ambientale. Solo il motorsport, che ACI presidia come Federazione riconosciuta dal CONI, conta 923 appuntamenti annui in tutta Italia, di cui 5 di rilievo mondiale e 66 di caratura internazionale, che generano un fatturato turistico di oltre 4 miliardi di euro. Vallelunga è anche sinonimo di futuro, ponendosi come centro innovativo di sperimentazione per la mobilità elettrica, la guida autonoma e le nuove frontiere della sicurezza stradale.”



E l’Avv. Carlo Alessi – Presidente ACI Vallelunga S.p.A. ha dichiarato: “Siamo orgogliosi e grati di essere stati indicati come una delle principali attrazioni della Regione Lazio nell’ambito del settore automotive. Il Polo Multifunzionale di Vallelunga, eccellenza indiscussa in ambito europeo, offre opportunità e servizi altamente competitivi rispetto ad altre destinazioni. Otre all’Autodromo, l’impianto è dotato di un moderno e capiente Centro Congressi che ospita eventi prestigiosi, di un Centro di Guida Sicura ad alta tecnologia che consente di sostenere i test drive, di un’area per il fuori strada e di altri servizi di elevato livello che garantiscono la massima sostenibilità e basso impatto ambientale anche attraverso la dotazione di impianti fotovoltaici e sistemi di ricarica elettrica ad alta velocità.”



Sostegno all’operazione anche da parte del Presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: “Tutto quello che succede sul nostro territorio contribuendo a valorizzarne gli asset è utile e funzionale allo sviluppo del turismo: crediamo che Lazio on the Road rappresenti un’iniziativa vincente e strategica per la crescita di un segmento importante come quello business automobilistico.”