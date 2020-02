08:35

C’è una destinazione tutta da scoprire, secondo il presidente del Quality Group Michele Serra: la Corea del Nord. Un Paese che può dare tanto ai visitatori, come spiega il manager nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto).



Il presidente del consorzio racconta ai microfoni di questa testata di come la Corea del Nord possa essere la cassa di risonanza della parte Sud della Penisola, una meta ancora tutta da scoprire. E anche la zona settentrionale può essere un viaggio di gande interesse per i turisti italiani e non solo.



Per quanto riguarda i viaggi nel 2020, l’attenzione dei viaggiatori è tutta verso l’Occidente. Per l’Oriente, invece, bisognerà attendere l’anno prossimo.