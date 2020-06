Virgin Voyages, Valiant Lady lascia Fincantieri

12:58

È salpata per la prima volta Valiant Lady, la seconda ammiraglia di Virgin Voyages. La nave ha lasciato i cantieri di Fincantieri. Una buona notizia per la compagnia di crociere di Sir Richard Branson, che a causa della pandemia di Covid-19 ha dovuto rinunciare al viaggio inaugurale di Scarlet Lady, ora fissato per ottobre.

Con una stazza lorda di 110mila tonnellate, Valiant Lady, riporta TravelMole, potrà ospitare fino a 2.770 passeggeri.



Il primo viaggio è fissato per maggio 2021. La nave opererà itinerari di sette giorni nel Mediterraneo da Barcellona, con tappe a Monte Carlo, Marsiglia, Cagliari e Ibiza.