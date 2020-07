Nicolaus Valtur, il piano voli e traghetti per l'alta stagione

11:05

Oltre 35mila tratte aeree e 5mila tratte navi. Sono i numeri del network di collegamenti messo in campo da Nicolaus Valtur per l’estate in corso per consentire ai clienti di raggiungere i Club del gruppo.

Anche quest’anno la Sardegna risulta la regione maggiormente servita con i voli speciali e di linea in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma, grazie alla collaborazione con Alitalia. Previste anche partenze da Bergamo, Torino, Verona e Venezia.

Per tutte le rotte il gruppo ha inoltre messo in campo piani promozionali come la promo Ancora più bonus, su voli e traghetti, valida fino al 31 luglio e sempre cumulabile, per i soggiorni in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, con il Bonus Vacanze.



“Anche in questa fase di alta stagione - dice Marco Sillani, responsabile reparto trasporti -, alla luce dello scenario anomalo del 2020, che oltre alla filiera turistica ha penalizzato i viaggiatori e le adv, abbiamo deciso di rilanciare formule di risparmio davvero molto convenienti. Come ci auguravamo, il trasporto aereo si è semplificato moltissimo e sta tornando praticamente alla normalità”.