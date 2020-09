08:03

Tui intravede un’estate positiva per il 2021. Numeri alla mano, la ripresa della domanda per la prossima stagione calda sta spingendo al rialzo anche i prezzi, con un incremento di circa il 10% per quanto riguarda le tariffe medie.

Come sottolinea travelmole.com, le prenotazioni sono in anticipo dell’84% rispetto allo scorso anno. Un trend che risente comunque anche del lancio anticipato del programma per l’estate.



La ripresa del settore

I segnali dunque sarebbero chiari: la clientela ha voglia di tornare a viaggiare. Tanto che Tui precede di vendere l’80% della capacità messa originariamente in campo per il 2021. Il che significherebbe un netto avvicinamento ai livelli del 2019. Nel 2020, il tour operatore aveva venduto solo il 15% della capacità, con un prezzo medio in calo del 19%.



Per il momento comunque l’azienda si mantiene ancora cauta, sottolineando che si tratta ancora della prima fase delle vendite. Ma i segnali iniziano ad arrivare.