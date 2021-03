08:01

Erano gli anni delle 'ferie', delle catene charter, delle due settimane di vacanza, delle destinazioni da scoprire. Erano gli anni della rivelazione del viaggio come bene primario, dell'ascesa del turismo organizzato, dell'integrazione verticale.

Erano gli anni in cui non si parlava di 'ceo', ma di presidente. Erano gli anni di Columbus, Best Tours e del Ventaglio. Erano gli anni di Bruno Colombo.

Il fondatore di quello che fu uno dei maggiori gruppi turistici italiani se n'è andato, ironia della sorte, proprio nel periodo più difficile per il settore, in cui tutti sono a caccia di certezze. Proprio lui, che negli anni di maggiore splendore fu una garanzia per vacanzieri e agenzie.



