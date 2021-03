di Silvana Piana

08:02

Più lungo è il blocco, maggiore è la voglia di viaggiare. È la teoria di Tui, che sta assistendo a un crescente interesse per i viaggi, sia nelle richieste delle agenzie di viaggi che nei clic sul suo sito web. "Test rapidi, vaccinazioni e prove standardizzate di immunità ci restituiranno presto la libertà di viaggiare", afferma, a ITB Berlin Now 2021, Marek Andryszak, ceo di Tui Germania, che si aspetta, già per le prossime settimane, un effettivo recupero e una ripresa anticipata del turismo.

"Le vacanze sono sicure, i concetti di igiene si sono dimostrati validi e tutti abbiamo bisogno di relax e di un cambiamento di scenario - chiosa Andryszak -. Il coronavirus ha cambiato le priorità dei nostri ospiti e ha fatto della flessibilità il desiderio più importante". Ora la parola d'ordine è flessibilità: "Attualmente circa l'80 per cento di tutte le nuove prenotazioni sono prenotazioni flessibili - precisa il ceo di Tui Deutschland -, che offrono ai vacanzieri l'opportunità di riprenotare o annullare gratuitamente, sino a 14 giorni prima, pacchetti turistici o prenotazioni. E in caso di cancellazione, ai clienti verrà rimborsato l'intero prezzo del viaggio inclusa la tariffa Flex".



Top destination

Le principali destinazioni estive 2021 dovrebbero essere, secondo Andryszak, quelle del Mediterraneo, "con una forte domanda di destinazioni 'interne', soprattutto in Italia e Croazia".