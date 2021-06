Human Company: inaugurato Montescudaio Village

14:45

Ha aperto le porte al pubblico la new entry di Human Company, il Montescudaio Village, situato alle porte dell’omonimo borgo in Val di Cecina, che va ad unirsi agli altri tre complessi della società, il Park Albartos Village a San Vincenzo (Li), il Norcenni Girasole Village nel Vandarno (Fi) e il Firenze Camping in Town alle porte del capoluogo toscano.

Rilevato nel 2019 dal Gruppo, la struttura è stata oggetto di un importante progetto di rinnovo e implementazione dei servizi esistenti per un investimento di circa 10 milioni di euro tra acquisizione e completa riqualificazione.



“Oltre alla crescita in una regione che resta per noi strategica – ha sottolineato il presidente Claudio Cardini -, questa nuova acquisizione si inserisce nell’ambizioso piano di sviluppo del Gruppo. Nonostante la profonda crisi vissuta dal turismo, non abbiamo mai smesso di investire in un’offerta di qualità che conferma i progetti futuri, a partire proprio dalla Toscana. Nel 2022 sarà la volta del Sant’Albinia Village, sulla costa degli Etruschi”.



Oggi Montescudaio Village comprende un’area di 9,5 ettari di Open Air village che conta 490 piazzole per camper, tende e case mobili e può arrivare a ospitare fino a 2.000 visitatori al giorno. A livello di servizi sono stati introdotti un nuovo parco acquatico, supermercato con take away e pool bar, info point e animazione.