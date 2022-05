15:55

"Apulia Hotels accende la stagione estiva con due acquisizioni: il residence Torre delle Stelle nel sud della Sardegna, e il Semiramide Palace Hotel, un 4 stelle in Valle d'Itria aperto tutto l'anno, a vocazione business. "Per quanto riguarda il prodotto villaggio, vi saranno diverse novità - spiega Antonio Vivo (nella foto), part owner -. Sul nostro sito abbiamo inserito un'area dedicata alle adv attraverso la quale si avrà accesso alle migliori tariffe e si potrà monitorare la disponibilità di tutte le nostre strutture". Gli ospiti, inoltre, potranno approfittare di comfort come la biberoneria ora fornita anche di prodotti alimentari e del servizio Tatamia per lasciare i bambini a baby sitter qualificate. I ragazzi si divertiranno invece con l'animazione...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)