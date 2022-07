La sfida di Pagliara, Nicolaus: superare il muro dei 100 milioni

12:57

Il Gruppo Nicolaus entra nel vivo dell’estate con un obiettivo sfidante ma alla sua portata: raggiungere i 100 milioni di euro di ricavi per l’area tour operating. A sottolinearlo è Giuseppe Pagliara (nella foto), a.d. del Gruppo, che durante un’intervista rilasciata al direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, mette a fuoco i prossimi traguardi da raggiungere.

“Nono voglio dirlo ad alta voce – chiarisce il manager – ma se non si interrompe la corsa possiamo realizzare il miglior risultato della nostra storia. Ora però siamo con la testa china su vendite e fatturato. Solo a fine agosto sarà possibile rilassarsi, ma senza perdere di vista l’ultima fase dell’anno”



Sul fronte degli obiettivi, Pagliara ha le idee chiare: “Siamo vicini al muro dei 100: dopo i 63 milioni dell’anno scorso la ripresa è abbastanza solida per farci pensare di tagliare il traguardo. Siamo già a 74 milioni ora. Mi pare che i margini per raggiungere questo tipo di risultato siano abbastanza chiari”.



In particolare, il manager ricorda come ci si attende che Valtur “Faccia margini” e che Turchese, secondo le previsioni, “finirà l’anno con una cifra d’affari fra 8 e 10 milioni”.



Il testo completo dell’intervista è disponibile sull’ultimo numero di TTG Italia, online sulla digital edition.