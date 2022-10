Kel 12, il business riparte

15:00

"Riparte il business di Kel 12 e la voglia di viaggiare abbraccia tutte le destinazioni, esclusa la Cina. "Si può parlare di un vero e proprio bisogno di uscire dopo due anni di stop e restrizioni ai viaggi - spiega l'a.d. Gianluca Rubino (nella foto) - e il desiderio di viaggiare è sempre più forte". Un desiderio che, se coinvolge tutti gli angoli del mondo, si sta manifestando più forte per la regione mediorientale.

"Tutta l'area sta infatti registrando un ottimo trend - rileva Rubino -, con performance particolarmente incoraggianti per Giordania e Oman. Ma una delle destinazioni più richieste di questa stagione è l'Arabia Saudita, in forte crescita già dall'autunno del 2021".

Novità assoluta per questa meta è 'L'Arabia. Com'era, com'è (e come sarà)', un viaggio con esperto, della durata di 11 giorni, che parte da Riyadh per finire sulle sponde del Mar Rosso, a Jeddah. Nel mezzo, gli inesplorati territori del Nord-Ovest"... (continua a leggere sulla digital edition)