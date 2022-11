Shiruq svela il Sudan, ultima frontiera dei viaggi culturali

14:58

Passione, competenza e qualità. E una destinazione per molti nuova, ma che in realtà nuova non è, almeno in casa di Shiruq. In un webinar dedicato agli agenti di viaggi e organizzato in collaborazione con TTG Italia, l’operatore milanese ha posto l’accento sul Sudan, una meta che i componenti dello staff conoscono e programmano dal 1999 grazie alla dmc attiva in loco.

Innovazione

“Nell’ottica dell’innovazione del prodotto – commenta Valentina Rubbi, responsabile marketing e comunicazione che dal 2010 al 2016 ha vissuto proprio in Sudan -, vogliamo portare in agenzia una destinazione nuova, ideale per un pubblico di viaggiatori curiosi e appassionati di turismo culturale, che vogliano porre l’esperienza di viaggio al centro”.

Un’esperienza che si declina non solo nell’aspetto storico, ma anche in quello del rapporto con le popolazioni presenti sul territorio e delle meraviglie naturalistiche da scoprire.



Un ufficio a Khartoum

“Le piramidi di Meroe – aggiunge Carla Piazza, referente di Shiruq presso l’ufficio di Khartoum -, ma anche il sito di Old Dongola, il tempio di Soleb, Kerma, i resti di Napata, sono tutte testimonianze storiche antichissime e poco conosciute, che tracciano il passaggio dei Faraoni Neri e di altre popolazioni in una regione attraversata dalle acque del Nilo. Un Paese vario e affascinante, il terzo più grande al mondo per estensione, che offre tre differenti deserti, quello Occidentale, quello Nubiano e quello del Bayuda, da scoprire insieme alle etnie che lo popolano”.



Destinazione sicura

Un viaggio di scoperta, al quale è possibile abbinare un soggiorno sul Mar Rosso, “Da vivere in assoluta tranquillità, con la garanzia di muoversi in aree assolutamente sicure, lontane dalla zona sud del Paese dove al momento preferiamo non avventurarci. Con la garanzia di poter contare sulle migliori strutture presenti – tre delle quali di proprietà del t.o. – muovendosi in piccoli gruppi”.



Undici tour

“Proponiamo undici diversi itinerari in Sudan, di durata variabile – chiude Elisa Capuano, responsabile consulenza e booking -. I viaggi, organizzati in collaborazione con Turkish Airlines, Qatar Airways, Egyptair o Saudia in base ai migliori operativi, possono avere dai 2 ai 16 partecipanti e il periodo migliore per effettuarli va da ottobre ad aprile”.



Il toolkit

Per consentire agli agenti di conoscere ancor meglio la destinazione, Shiruq ha predisposto un ‘toolkit’ contenente un’ampia gamma di informazioni e organizzerà viaggi di formazione ad hoc.

Inoltre, lo staff di Shiruq è disponibile per consulenze one to one o focus group, così come per incontri direttamente in agenzia con i clienti interessati a conoscere la meta.

Isabella Cattoni