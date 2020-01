Sardegna, manca la proroga per la continuità territoriale: albergatori in allarme

15:43

Si inizia a temere per la prossima stagione estiva in Sardegna. Mancano poco più di tre mesi allo scadere della continuità territoriale e ancora non ci sono segnali di una proroga. La Regione non è ancora riuscita a trovare una soluzione che possa ottenere il via libera dell’Unione europea. Risulta perciò impossibile prenotare voli verso l’isola dopo il 16 aprile e gli albergatori hanno già lanciato l’allarme.

Il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, segnala ad Ansa.it “già diverse cancellazioni”. “Il Lazio e la Lombardia sono i nostri più importanti bacini d'utenza in Italia e stiamo perdendo le connessioni che consentono alla Sardegna di organizzare grandi eventi fuori stagione”, ha spiegato.



I pericoli

La regione si è già trovata in una situazione simile lo scorso anno, ma secondo Manca, "quest'anno le conseguenze potrebbero essere più gravi, perché i tour operator parlano di un'intenzione di spesa più ridotta".



Il pericolo è quello di una paralisi del traffico verso l’isola, nel caso in cui la giunta regionale non riuscisse a mettere in campo un piano efficace, alternativo a quello, già bloccato dall’Ue lo scorso anno, che prevedeva una tariffa unica con l’estensione della continuità agli scali minori.