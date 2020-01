Cathay Pacific nel 2020 celebra 10 anni a Malpensa

di Oriana Davini

09:03

Dieci anni di presenza a Malpensa e 30 in Italia: Cathay Pacific celebra il Capodanno Cinese a Milano con l'installazione di un topo gigante in corso Como e ribadisce il forte legame con il mercato tricolore.

"Il 2020 è un anno da celebrare - assicura Daniele Bordogna (nella foto), head of sales del vettore per Italia e Spagna -: a fine marzo festeggeremo il decennale del nostro volo dall'aeroporto di Malpensa in modo speciale, stiamo mettendo a punto tutte le iniziative".



La compagnia intanto ha chiuso il 2019 con risultati soddisfacenti: "È stato un anno particolare ma è andato molto bene da parte italiana, dove l'80 per cento delle vendite arriva dal trade". E a conferma della vicinanza all'Italia, per il quarto anno Cathay sarà partner della Nazionale Italiana di rugby per le partite del Sei Nazioni che si giocheranno allo stadio Olimpico di Roma. Entro la fine dell'anno, Cathay inizierà la distribuzione via Ndc anche nella Penisola.