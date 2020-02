Grimaldi incentiva le prenotazioni primaverili e autunnali

13:45

Grimaldi Lines spinge sulle prenotazioni primaverili e autunnali con una strategia che favorisce l’early booking per tutte le sue tratte da Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Malta. In Sardegna l’operatore collega Olbia a Livorno con la Cruise Olbia e la Cruise Bonaria, mentre i due cruise ferry Cruise Roma e Cruise Barcelona, ammiraglie gemelle della flotta, collegano Civitavecchia a Porto Torres e viceversa, proseguendo poi per Barcellona.

Per le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2020, con partenze fino al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 20 dicembre 2020, Grimaldi Lines propone uno sconto del 30% sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni a bordo e per i veicoli e gli animali domestici al seguito. L’iniziativa è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni ed anche con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.