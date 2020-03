Corsica Sardinia Ferries: 21 giorni per cancellare senza penale

12:29

Nuove condizioni per le prenotazioni dei clienti sulle navi di Corsica Sardinia Ferries. Alla luce delle nuove situazioni del mercato, la compagnia ha annunciato una nuova policy commerciale: fino al ‘ritorno alla normalità’ sarà possibile prenotare un viaggio in nave per la primavera o l’estate con la facoltà di annullare il viaggio entro 21 giorni dalla data di prenotazione senza il pagamento di alcuna penale.

L’annullamento senza penali, sottolinea ancora il vettore in una nota, è previsto anche per i biglietti a tariffa promozionale.



Diversi operatori del settore turistico, negli ultimi giorni, stanno rivedendo le strategie sulla cancellazione proprio farsi trovare pronti per la ripresa delle prenotazioni e ridurre al minimo l'impatto sulla stagione.