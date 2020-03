Alitalia garantirà i collegamenti con la Sardegna

10:42

Alitalia sarebbe pronta a garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei tra i tre scali della Sardegna e i due hub della Penisola, Roma e Milano. Come riportato dall’Ansa, la compagnia ha dato la disponibilità ad effettuare i voli ma mancherebbe ancora l'ufficialità della firma del commissario del vettore sulla convenzione sulla proroga per Cagliari e Alghero.

Su Olbia invece Alitalia si è aggiudicata la procedura di emergenza adottata per sopperire al passo indietro di Air Italy, oggi in liquidazione.

Il regime di voli agevolati tra la Sardegna e Roma e Milano saranno garantiti sino al 31 dicembre, in attesa del nuovo bando che la Regione Sardegna sta mettendo a punto anche con le interlocuzioni continue con la Commissione Europea.



In base a quanto riportato da Galluraoggi poi, Alitalia garantirà quindi la continuità territoriale dal 17 aprile prossimo. "Abbiamo riscontrato con piacere che il governo ha accolto la richiesta della Regione di riattivare il vecchio decreto del 2013 sullo scalo di Olbia, piuttosto che prorogare il bando 2018 – commenta secondo quanto riportato da Galluraoggi il capogruppo Lega in Consiglio, Dario Giagoni – . Tale decisione non solo consente di amalgamare in un unico contesto i nostri aeroporti principali, ma permette anche e soprattutto di prevedere da Olbia i medesimi oneri di servizio pubblico e compensazioni così come ad Alghero e Cagliari”.