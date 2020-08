Anav: “Dal dl agosto attenzione per il settore dei bus, ma c’è ancora molto da fare”

14:34

Un passo in avanti, ma c’è ancora molto da fare. Così Anav Confindustria commenta le misure contenute del dl agosto per il trasporto su bus.

“Le misure adottate dal Governo nel dl agosto tracciano finalmente un segnale di complessiva attenzione verso tutte le oltre 6mila aziende del trasporto di passeggeri con autobus - commenta il presidente Giuseppe Vinella -, e cioè trasporto pubblico locale, linee commerciali e noleggio autobus con conducente, così come con forza richiesto dall’Associazione sin dalla fine dello scorso mese di febbraio”.



Tuttavia, aggiunge: “Ci auguriamo che queste misure inserite nel dl agosto possano essere ulteriormente migliorate in fase di conversione in legge, tenuto anche conto del grave danno economico derivante alle imprese del trasporto di passeggeri con autobus per effetto delle misure in tema di distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto e ci si possa ora concentrare sulle misure strutturali, e non solo congiunturali, necessarie per il rilancio dell’intero settore”.