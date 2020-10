08:03





Un ritorno al 1995. I dati Assaeroporti appena diffusi sono impietosi, e mostrano la fotografia di un settore, quello del trasporto aereo, che in pochi mesi ha bruciato 25 anni di crescita continua.

A settembre gli scali italiani hanno registrato un totale di 5,7 milioni di passeggeri, con un calo del 70 per cento. Non solo: da marzo a settembre, ovvero dall’inizio della crisi legata alle misure anti-Covid, il calo è stato dell’83 per cento.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista analizza la situazione degli scali italiani, partendo proprio dalle cifre durissime e dalle contromisure necessarie e urgenti.



Davanti a questi numeri, infatti, lo stesso Fabrizio Palenzona, presidente di Assaeroporti, ha lanciato l’allarme: “Servono interventi di sostegno immediati” ha detto, perché è a rischio la tenuta dell’intero comparto.