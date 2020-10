Gli aeroporti più trafficati d’Europa: Charles de Gaulle scalza Heathrow

14:59

Parigi batte Londra: l’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle scalza Heathrow dalla prima posizione come scalo più trafficato d’Europa in termini di passeggeri. Una classifica nella quale c’è ben poco da festeggiare visto che il ribaltamento delle posizioni è l’effetto del Covid-19 sul mondo dei viaggi e in particolare sull’industria dei voli.

Secondo quanto riportato da Laquotidienne.fr, nei primi nove mesi del 2020 a Heathrow sono transitati poco meno di 19 milioni di passeggeri (nello stesso periodo del 2019 erano stati 61 milioni), circa 300mila in meno rispetto ai 19,27 milioni passati dal Charles de Gaulle e appena sopra rispetto ai risultati di Amsterdam Schipol (17,6 milioni) e Francoforte (16,16 milioni). In ogni caso, si tratta di un crollo del traffico passeggeri superiore al 60 per cento.



Entro la fine dell’anno, Heathrow prevede di arrivare a gestire 37 milioni di passeggeri, in calo del 41 per cento rispetto alle stime fatte solo lo scorso giugno. O. D.