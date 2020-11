Ana e Jal, il Governo giapponese propone la fusione

16:24

Per far fronte alla crisi del settore aereo dovuta alla diffusione del Covid-19, il Governo giapponese ha proposto alle due compagnie principali del Paese, Ana e Jal, di avviare un processo di fusione. L'idea, partita da uno dei consiglieri del Primo Ministro, mira a salvaguardare non solo gli interessi delle aziende in gioco, ma di tutto il Paese.

L'ispirazione pare arrivi da quanto avvenuto in Corea del Sud tra Korean Air e Asiana, un modo sicuramente smart per contenere le perdite finanziarie e supportare l'intero sistema dei trasporti. Come riporta travelmole.com, entrambi i vettori sono alle prese con la ricerca di piani di salvataggio e ciò che è certo è che, se la fusione andasse in porto, darebbe vita a una delle più grosse compagnie aeree di tutto il continente asiatico. G.G.