Alitalia, le indicazioni della Commissione Ue per il nuovo governo Draghi

Il nuovo Governo italiano dovrà rispettare le norme Ue sulla concorrenza, in particolare sul dossier Alitalia. A dirlo è stata la vicepresidente esecutiva della Commissione europea responsabile per la concorrenza, Margrethe Vestager, durante una videoconferenza a Bruxelles.

Secondo quanto riporta quifinanza.it, rispondendo a un giornalista sul tema Vestager ha chiarito che “ciò che è di nostro comune interesse europeo, e di mia responsabilità in particolare, è naturalmente che siano rispettate le nostre regole comuni sugli aiuti di Stato; in modo che, se ci sono aiuti di Stato che sono stati concessi in modo illegale, dovranno essere recuperati

Durante una videoconferenza stampa a Bruxelles Vestager ha chiarito che “ciò che è di nostro comune interesse europeo, e di mia responsabilità in particolare, è naturalmente che siano rispettate le nostre regole comuni sugli aiuti di Stato; in modo che, se ci sono aiuti di Stato che sono stati concessi in modo illegale, dovranno essere recuperati“.“E non importa quale sia la posizione di un governo, bisogna attenersi alle regole, ed è cruciale, perché c’è unaforte concorrenza in questo mercato“,



La vicepresidente esecutivaa dell Commissione Ue ha poi ribadito la necessità di creare una newco in discontinutà con la vecchia Alitalia. “Penso che sia davvero importante che se viene creata una nuova compagnia questa debba essere una nuova compagnia, con un nuovo modello di business sostenibile – ha spiegato – Una idea di business che consenta a un nuovo vettore di servire bene i passeggeri e che sia un buon investimento per i proprietari”.



Nel frattempo la compagnia resta in attesa della formazione del nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi, per chiedere altri 200 milioni di euro per tenere in volo la compagnia.



Il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha convocato d'urgenza i sindacati per un aggiornamento sui ristori Covid, inferiori rispetto al previsto. Secondo quanto confermato dalla vice presidente della Commissione Ue Bruxelles ha “ricevuto una notifica per una compensazione sul Covid 19, ma non da 200 milioni di euro”.



