Ryanair guida la ripresa dei voli in Europa

14:22

Secondo i dati diffusi da Eurocontrol, Ryanair è la prima compagnia aerea a recuperare una quasi normalità.

Il vettore opera già 2mila voli settimanali e otto delle dieci rotte più gettonate in Europa sono costituite da voli interni negli stati, il che sottolinea il problema registrato ai valichi di frontiera internazionali.

Come riportato da Preferente, le uniche rotte internazionali che stanno ottenendo successo sono quelle da Gran Bretagna e Germania verso il Mediterraneo, anche se il dato tedesco potrebbero cambiare dopo l'imposizione della quarantena concordata giovedì.

Mentre Ryanair è solo al 22% al di sotto della sua capacità operativa rispetto al 2019, British Airways, che fa affidamento sui voli a lungo raggio, opera il 74% di voli in meno rispetto a due anni fa.



I dati generali di Eurocontrol indicano che nel gennaio 2021 l'aviazione europea ha operato solo il 35% dei voli rispetto a un anno normale. Ad oggi, la media operativa è vicina al 65 per cento, cioè due terzi del normale.