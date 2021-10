Saudia: Milano e Roma per ripartire sull'Italia

09:25

Per ora Roma e Milano, poi si vedrà. I collegamenti diretti dall'Italia all'Arabia Saudita, garantiti in circa 5 ore di viaggio dalla compagnia di bandiera Saudia, guardano ai due maggiori scali nazionali per consolidare l'offerta turistica del Paese...

"Per ora Roma e Milano, poi si vedrà. I collegamenti diretti dall'Italia all'Arabia Saudita, garantiti in circa 5 ore di viaggio dalla compagnia di bandiera Saudia, guardano ai due maggiori scali nazionali per consolidare l'offerta turistica del Paese. Con un plus d'eccezione: grazie all'accordo siglato lo scorso giugno con Msc Crociere, dal 13 novembre sarà possibile imbarcarsi direttamente a Jedda ed esplorare l'intero Mar Rosso utilizzando i voli speciali d'avvicinamento garantiti proprio da Saudia. Dalla città costiera, inoltre, è possibile raggiungere la straordinaria località rupestre di Al-Ula, sito riconosciuto Patrimonio Unesco e abbinato, attraverso la crociera, anche alla visita di Petra in Giordania. Msc Magnifica rimarrà in servizio nelle acque del Mar Rosso sino al 19 marzo 2022...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)