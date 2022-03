Ita Airways in volo su Miami e Boston. Da giugno anche su Tokyo Haneda

di Amina D'Addario

15:47

Saranno in tutto 64 le destinazioni raggiunte da Ita Airways per la stagione estiva: 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono proprio le rotte lungo raggio ad essere la grande novità di questa nuova stagione.

Questa mattina alle 11 é decollato da Fiumicino il Roma-Miami (all’inizio operato tre volte alla settimana) e domani, 2 marzo, partirà il primo volo Roma Fiumicino–Boston, bisettimanale all’inizio, poi operato tre volte alla settimana da fine marzo e come il Roma Miami destinato a raggiungere la frequenza giornaliera da giugno a settembre.



Il prossimo 2 aprile partirà invece il primo volo intercontinentale di Ita Airways da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5 frequenze settimanali. Da giugno partiranno anche le nuove destinazioni da Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.



“In questo momento - ha spiegato l’ad Fabio Lazzerini - sono in vendita i biglietti per San Paolo, Miami, Boston e Tokyo Haneda e siamo l’unico vettore che collega direttamente l’Italia con queste destinazioni. L’anno prossimo abbiamo un ulteriore progetto di espansione sul lungo raggio: valuteremo il raddoppio sul Brasile, se andare anche su Rio o su altre destinazioni”.