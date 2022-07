08:02

È la lentezza una delle caratteristiche più apprezzate per le vacanze in questi anni di frenesia collettiva. E fra i migliori metodi per vivere un viaggio all’insegna della lentezza c’è quello di utilizzare il treno.

L’offerta europea e mondiale, in questo senso, è ricchissima e spazia dai treni ‘per giovani’, quelli che permettono ai ragazzi di scoprire per la prima volta il Vecchio Continente con un open ticket, fino al prodotto luxury, che si sta confermando come una delle scelte più gettonate per scoprire i diversi Paesi del mondo.



Lo racconta TTG Magazine sul Focus Viaggi in Treno, dedicato alla ricca offerta di mondiale di itinerari ferroviari e di carrozze d’epoca che trasportano i viaggiatori in una vacanza senza tempo.



IL FOCUS VIAGGI IN TRENO SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK