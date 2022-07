Se il low cost non conosce crisi: numeri record a giugno per Ryanair e Wizz Air

14:48

Nonostante i problemi negli aeroporti e gli scioperi che stanno interessando anche il settore low cost, Ryanair e Wizz Air continuano a macinare numeri da record e i dati di traffico relativi al mese di giugno certificano il processo di rapida espansione dei due vettori.

Per la low cost guidata da Michael O’Leary si è addirittura trattato di un record assoluto, con il raggiungimento di 15,9 milioni di passeggeri e un load factor che si aggira intorno al 95 per cento. Inutile fare un paragone con le cifre dello scorso anno considerando che i dati superano di gran lunga anche quelli del 2019.



Numeri di rilievo, anche se in proporzione nettamente più bassi, invece per quanto riguarda Wizz Air che tocca quota 4,7 milioni di pax, ma cn un load factor che si ferma all’86 per cento.