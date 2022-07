Frecciarossa, al via le corse per Fiumicino da Napoli e Firenze

14:45

Hanno preso il via ieri i 3 servizi di Alta velocità di Trenitalia che collegano le stazioni di Napoli e Firenze all’aeroporto di Fiumicino. Le nuove connessioni operate dal Frecciarossa rappresentano il primo step verso l’integrazione fra treno e aereo, in linea con con la strategia governativa ed europea di incentivare l’intermodalità.

Nel dettaglio, l’offerta di Trenitalia da e per l’aeroporto romano si arricchisce di due nuovi collegamenti Frecciarossa da e per Napoli (Centrale e Afragola) e uno in partenza da Firenze Santa Maria Novella. Questi si aggiungono alle Frecce da e per Venezia, Padova, Bologna, Firenze e Roma, ai Leonardo Express diretti fra Fiumicino e Roma Termini e ai collegamenti regionali della linea FL1 Fiumicino Aeroporto - Roma - Orte.



Gli orari delle partenze sono stati studiati da Trenitalia e Aeroporti di Roma per favorire l’integrazione fra i treni alta velocità e i voli intercontinentali in arrivo e in partenza dallo scalo, con lo scopo di consolidare il ruolo di smart hub del Leonardo da Vinci.