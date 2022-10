Sea, A2A acquisisce Sea Energia: fornirà energia elettrica e termica a Malpensa e Linate

09:19

A2A, tramite A2A Calore e Servizi, ha acquisito Sea Energia, la società controllata al 100% da Sea che rifornisce di energia elettrica e termica i due aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

Per la cessione della controllata Sea aveva lanciato una procedura di gara nel luglio 2021, avente come oggetto, oltre alla compravendita delle azioni, la sottoscrizione di due contratti di fornitura di energia elettrica e termica, quest’ultimo di durata di nove anni.



L’operazione ha quindi determinato l’acquisizione e la gestione da parte di A2A della centrale di cogenerazione di Linate e quella di trigenerazione di Malpensa e si configura come una partnership di lungo termine che ha l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione dei due aeroporti milanesi.