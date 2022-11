Norse Atlantic: anche nell'estate del 2023 voli sugli Stati Uniti da Oslo, Londra e Berlino

11:44

Saranno cinque le rotte sugli Stati Uniti che verranno operate da Norse Atlantic nel corso della prossima estate. La compagnia aerea norvegese ha infatti aperto le vendite su queste direttrici, anticipando però che altri collegamenti potrebbero aggiungersi dai prossimi mesi.

Lo schedule programmato prevede ora tre voli da Oslo e uno a testa da Londra Gatwick e da Berlino, entrambi in direzione New York (il primo con frequenza giornaliera e il secondo con quattro doli alla settimana). Per quanto riguarda invece le partenze dalla capitale norvegese ci sarà un volo su New York con tre frequenze alla settimana e un bisettimanale sia per Fort Lauderdale sia per Los Angeles. In programma anche il volo Oslo-Londra che poi prosegue su New York.