11:27

Napoli sempre più al centro della domanda per i voli da e per gli Stati Uniti e per l’estate 2024 le rotte transatlantiche saliranno a tre. Dopo la ricca estate di United, con la doppia frequenza nei mesi più caldi dell’estate, e il recente annuncio di American Airlines, che lancerà una rotta su Filadelfia, è ora la volta di Delta Air Lines che inserirà un volo giornaliero a partire dal 24 maggio.

“Questo è un momento importante per Delta. L’Italia è uno dei principali mercati transatlantici per Delta, e siamo davvero entusiasti di espandere la nostra presenza nel paese, arrivando a servire quattro città italiane - ha sottolineato Matteo Curcio, senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Stiamo riscontrando una domanda senza precedenti per i nostri servizi, e non vediamo l’ora di supportare il turismo in arrivo accogliendo più visitatori in Italia dagli Stati Uniti, oltre ad offrire ai nostri passeggeri più scelta, voli diretti e collegamenti per più destinazioni in coincidenza in tutta l’America”.



In aggiunta alla rotta diretta sul Sud Italia il vettore Usa aumenterà anche le frequenze del collegamento Venezia-Atlanta, che saliranno a 10 a partire dal 31 maggio. Le new entry andranno così ad aggiungersi a uno schedule che vedrà Delta impegnata da Roma su New York, Atlanta, Boston e Detroit, da Malpensa su New York e Atlanta e da Venezia su New York.