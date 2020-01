09:40

Il 2020 è appena iniziato, ma per chi lavora nel comparto dei viaggi non mancano le preoccupazioni: dalle emergenze sanitarie fino alle casse sempre più deboli delle compagnie aeree, l’anno in corso promette di essere una corsa a ostacoli per il settore travel.

Pubblicità

Per capire quali siano i principali timori degli addetti ai lavori la redazione di TTG Italia ha deciso di realizzare un’inchiesta per tastare il polso del mercato. I risultati saranno pubblicati in un’ampio servizio su TTG Magazine e su www.ttgitalia.com.



Clicca qui per rispondere al sondaggio